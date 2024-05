Die Platten der Woche mit Skee Mask, Maloca, Stanislav Tolkachev, Toupaz und Verraco

Skee Mask – ISS010 (Ilian Tape)

Es gibt Producer, die machen eine gute Platte und dann zehn schlechte. Und es gibt Skee Mask, der macht einfach immer gute Platten. Jedenfalls hab ich noch keine gehört, vielleicht war da irgendwann mal was, aber egal: Die neue auf Ilian ist nämlich wieder eine sehr gute. Ich könnt euch jetzt volllabern, wie geil: Dubtechnovibes und so weiter. Hat halt niemand was davon außer ChatGPT. Und die mögen wir hier nicht. Aber bitte, wenn hier wer von treibenden und wabernden und, am allerschlimmsten, jackenden Grooves lesen will: Die Faze ist dort drüben! Der Rest hört hin und erlebt Skee Mask in der Vollhocke – so tief, wie es noch geht mit zwei musikalischen O-Beinen. Was eigentlich unmöglich ist. Da sträubt sich alles dagegen, bloß kein Taktetrommeln! Aber dann doch, nur gut versteckt. Hinter Hühahot und Hophophopp. Und in sieben Tracks, die heute funktionieren und gestern und in 20 Jahren werden die auch noch gehen zum Bouncen. Das haben gute Platten zum Glück so an sich. Christoph Benkeser