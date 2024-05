Die Platten der Woche mit Alec Pace, Elninodiablo, Fear-E & Jerome Hill, Keplrr und Mulholland

Elninodiablo – Infinitely Venus EP (Nein)

„Ein Quartett von Wohlfühl-Stücken” – wenn eine EP mit Worten wie diesen beworben wird, dürfte das bei den meisten potenziellen Käufer:innen gehörige Skepsis wecken. Im englischen Originaltext liest sich das dann schon wesentlich sympathischer, einem „quartet of feelgood chuggers” schenkt man doch gleich viel schneller Vertrauen. Und liegt damit goldrichtig, denn diese EP transportiert ein Riesenpfund positive Stimmung, wie man es höchst selten im Bereich der Clubmusik erlebt. Zwar versuchen unendliche viele Tracks, den Kehlen der Tänzer:innen möglichst viele Jubelschreie zu entlocken, aber dabei geht es meist nur um den kurzen Breakdown-Taumel. Elninodiablo hat offensichtlich mehr im Sinn, will längere Wirkdauer erzielen und füllt deshalb seine Stücke, egal ob in Richtung discoidem House oder Acid-Techno tendierend, mit Freundlichkeit und Herzenswärme. Ok, auch das klingt wieder suspekt und uncool, aber traut euch, lasst euch ein auf diese Klang-Umarmung – wenigstens für eine Tracklänge. Mathias Schaffhäuser