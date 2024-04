Abstrakt: Neuer Club in den Räumen des Mensch Meier eröffnet

Der Club Abstrakt eröffnete am vergangenen Wochenende in den Räumen des ehemaligen Mensch Meier. Dieses hatte dort nach zehn Jahren mit einer dreitägigen Abschlussparty im Dezember den Betrieb eingestellt.

Schon vier Monate später eröffnete dort das Abstrakt. Wer es betreibt, ist noch unbekannt. Für die Einweihungsparty war das Kollektiv Mystic Creatures verantwortlich, das unter dem Motto „Let’s get together for another round of epicness!” 38 Stunden feierte. DJs wie Chris Schwarzwälder, Mimi Love und TIM TASTE bespielten dabei den Dancefloor.

Am nächsten Wochenende lädt das Mit-dir-Festival zu einem weiteren Weekender ein, der mit einer Ausstellung eröffnet und in den restlichen 38 Stunden mit DJs wie Philipp Kempnich und Rachel Raw sowie einem bunten Programm aufwartet.

Seit der Pandemie hat Berlin nur wenige Club-Neueröffnungen zu verzeichnen – im Juni 2021 beispielsweise das ÆDEN und im März 2023 das M01.