Ibiza: DJ Awards kehren zurück

Die DJ Awards kehren am 2. Oktober 2024 nach Ibiza zurück. Dank eines neuen Investors hat die vierjährige Pause nun ein Ende. Mit den neuen finanziellen Ressourcen soll die Veranstaltung dazu beitragen, DJ-Kultur zu fördern und die Leistungen der gesamten Branche zu würdigen.

Die DJ Awards starteten 1998 in Ibiza, Carl Cox und Armin van Buuren wurden ausgezeichnet. Später führte man weitere Kategorien wie Best Techno DJ, Best House DJ oder Best Bass DJ ein, um auch aufstrebende Talente und Innovationen zu ehren.

Dieses Jahr sollen ebenfalls zusätzliche Kategorien eingeführt werden, um den Auszeichnungen mehr Diversität zu verleihen. Außerdem werden die neuen Awards nicht nur an DJs und Produzent:innen für ihre Handwerkskunst verliehen, auch Fortschritte in Technologie, Streaming, KI und Web3 werden anerkannt. Zudem sind Diskussionen zu Themen wie Vielfalt, psychische Gesundheit und anderen relevanten Bereichen geplant.

Jasmine Elias, Leiterin der Abteilung Auszeichnungen und Veranstaltungen bei den DJ Awards, betont: „Nach einer vierjährigen Pause bin ich begeistert, mit neuer Leidenschaft und Begeisterung zu den DJ Awards zurückzukehren. Mit neuen Eigentümern, einer frischen Vision und einem kompletten Rebranding freuen wir uns darauf, die elektronische Musikindustrie zu feiern.”