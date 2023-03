M01: Renate-Team eröffnet neuen Club in Berlin

- Advertisement -

Das Team hinter dem Salon Zur Wilden Renate und der ELSE eröffnet mit dem M01 einen neuen Club. Benannt ist er nach seiner Adresse am Markgrafendamm 1 in Berlin-Friedrichshain.

Der Club, der an der Nordseite der Renate-Räumlichkeiten liegt, hat eine Kapazität von 400 Personen, zwei Floors und drei Räume: Einen regulären Dancefloor im Keller für 150 Personen, einen Chillout-Bereich und einen Raum für Livemusik, Ausstellungen und Installationen im Erdgeschoss. Der Dancefloor ist mit einem Soundsystem von Lambda Labs ausgestattet.

Das M01 solle eine Alternativen zu den vielen großen Clubs in Berlin darstellen. Die Stadt brauche kleinere Locations für DIY-Promoter:innen und Kollektive, sagte Booking-Chef Alessandro Boni gegenüber Resident Advisor. Das finanzielle Risiko für Veranstalter:innen solle mit dem M01 verringert werden.

Zukünftige Veranstaltungen im Club werden noch angekündigt, das musikalische Spektrum deckt etwa Techno, House und Electro ab.