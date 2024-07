Die GROOVE DJ-Charts mit Charles Levine, Fiona Kraft, Jerome Sydenham, Mira Ló, NIKKNAME und Zar

Charles Levine

Charles Levine (Foto: Presse)

Tracks/Eps:

Charles Levine & Martin Buttrich – Festival Queen [Stratasonic]

2Fox – Elevation [Soul Clap Records]

Deetron & Peven Everett – Evermore [Character]

ANOTR & Erik Bandt feat. Leven Kali – How I Feel [No Art]

Bushwacka! & Denney feat. Chuck Roberts – Our House [Simple Records]

Jerome Sydenham & Fatima Njai – The Operator [Ibadan]

Floorplan – Feel It [Classic Music Company]

Compassa – Galactic Clearance [Compass Joint]

Martin Buttrich – I’m Going There One Day [Desolat]

Charles Levine & Martin Buttrich – Charlie & The Moog [Stratasonic]

Alben/Compilations:

The RH Factor – Distractions [The Verve Music Group]

Amp Fiddler – Basementality [Ampliphonic]

Little Beaver – Party Down [Parlophone]

Fiona Kraft

Fiona Kraft (Foto: Presse)

Tracks/Eps:

THEUSS – Losing My Mind (Aaaron Remix) [AZZUR]

AVG – Horus [Mahaba]

Shield & Robytek feat. Emmanuel Jal and Samba Mapangala – Shuka [Rebirth]

Flemming Bassedow – Breathe [Monaberry]

Yulia Niko & Yotam Avni – Higher (Emanuel Satie Extended Remix) [Armada Music]

Illinois & Carlos Barbero – Mad Retreat (David Mayer Extended Remix) [Hive Audio]

Skatman – V.A.M.P [Innervisions]

Ivan Afro5 & Wallid – Wombie [Mukua]

Tchailyn – Candyland [Diynamic]

Tal Fussman – Even Rome Wasn’t Built In a Day [Rekids]

Alben/Compilations:

RÜFUS DU SOL – Surrender (Remixes) [Rose Avenue Records]

Todd Terje – It’s Album Time [Olsen Records]

The Blaze – Dancehall [Animal 63]

Jerome Sydenham

Jerome Sydenham (Foto: Presse)

Tracks/Eps:

Jerome Sydenham – Nights of The Jaguar (Jerome Sydenham’s Rendition) [Ibadan Sound]

Eric Kupper – Rock To The Beat [Hysteria]

Jerome Sydenham & Cosmic Soldier – Walk The Dog (Jeromes Sydenham Remix) [Mind Medezin]

Demarkus Lewis – Finger Roll [Groovy Riddim Records]

Ben Remember – Long Way [ToolRoom]

Detlef – MoFo [Moxy Muzik]

Kristin Velvet – Drum Machine [Arms & Legs]

Osunlade – Hang Nail [Scruniversal Records]

Stefan Braatz – Conversation [Nu Groove Records]

Sictvtones – Yemaya [2phonic Recordings]

Alben/Compilations:

Osunlade – Inner Garden [Yoruba Records]

Marshall Jefferson – Defected presents House Masters [Defected]

Dwson – Jewels [IMPLSV Records]

Mira Ló

Mira Ló (Foto: Robin Delanoy)

Tracks/Eps:

Fred Again.., Anderson .Paak & Chika – Places To Be [Atlantic]

Kali Uchis – ¿como asi? [Geffen Records]

Disclosure – She’s Gone, Dance On [Disorder]

Wantigga feat. Sacha Vee – Stonecold [Roche Musique]

Caribou – Honey [Merge]

Hutcher, Honey – My Vibe [October Records]

Chris Lake, Sammy Virji & Nathan Nicholson – Summertime Blues [Black Book Records]

Hutcher feat. DRIIA & Naike – Crush [October Records]

Young Franco feat. Pell – Juice [Of Leisure]

&on&on – Don’t Say A Word [K7 Records]

Alben/Compilations:

Bonnie Banane – Sexy Planet [Péché Mignon / Grand Musique Management]

Jungle – Volcano [Caiola Records]

iogi – everything’s worth it [Raw Tapes Records]

NIKKNAME

NIKKNAME (Foto: Presse)

Tracks/Eps:

Curses – Another Heaven [Italians Do It Better]

AFFKT – Pelailla [Stil Vor Talent]

Endrik Schroeder – The Dogs [Bordello A Parigi]

Soul of Hex – Phuria [Funnuvojere]

Whitesquare – XPR [Permanent Vacation]

Jorkes – Sissification [Freeride Millenium]

Radondo – Alone (Mufti ‘In Gloom’ Mix) [Fucanglong Files]

Elfenberg – Without Further A Dude [Correspondant]

Radio Slave – The Lunatics [Rekids]

Llewellyn – Instant Crush [Riotvan]

Alben/Compilations:

Allie X – Girl with No Face [Twin Music]

Massimiliano Pagliara – See You In Paradise [Permanent Vacation]

Qoa – Sauco [Leaving Records]

Zar

Zar (Foto: Presse)

Tracks/Eps:

Lemon D – Urban Style Music [Metalheadz]

Ahadadream, Priya Ragu, Skrillex & Taiki Nulight – TAKA (Taiki Nulight Remix) [FFRR]

Floating Points – Del Oro [Ninja Tune]

Pino Peña – Officer Rumba [W133]

Silas – Ubuntu [Sneaker Social Club]

RamonPang – No Internet [Tabula Rasa Records]

Leod – Untitled 01 [Full Pelt]

Peverelist – Pulse IX [Livity Sound]

Terror Danjah – Firecracker [Solid City Records]

Elastic Reality – Cassa de X (Deep Dish Does X) [TRIBAL UK]

Alben/Compilations:

Charli XCX – Brat and it’s the same but there’s three more songs so it’s not [Atlantic]

Herbie Hancock – Sunlight [CBS]

Richie Hawtin – DE9 | Closer To The Edit [M_Nus]