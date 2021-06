ÆDEN (Collage: Presse)

Auf der Lohmühleninsel im Berliner Stadtteil Kreuzberg öffnet der Open-Air-Club ÆDEN am 12. Juni seine Pforten. Die Venue versteht sich als kultureller Standort für Live-Musik, Kunst, Workshops und Performance und möchte sich mit einem ausgewählten Programm und vielfältigen künstlerischen Darbietungen aller Art von einem klassischen Club abheben.

Das Programm bietet am Donnerstag und Freitag Live-Konzerte verschiedener Genres an, während das ÆDEN seine Gäste am Wochenende mit Clubmusik zu beschallen plant. Das erweiterte Programm besteht etwa aus dem Gællery Garden, in dem Kunstausstellungen unter freiem Himmel präsentiert werden. Dabei steht über allen Angeboten der Schlüsselbegriff „urbane Oase”, der auf die ausgiebige Begrünung des Clubs verweist.

Wegen der Corona-Verordnungen gibt es ein Biergarten-Konzept, bis Clubs den regulären Betrieb wieder aufnehmen können. Allerdings wird dieses um eine Open-Air-Kunstausstellung erweitert, bei der Künstler*innen unterschiedlicher Provenienz Werke aus der Corona-Zeit präsentieren. Musikalische Begleitung kommt im Gællery Garden unter anderem von Session Victim, Mehmet Aslan, Dasha Rush, Rachel Lyn, Carsten Jost und Moomin.