Die Platten der Woche mit Gesloten Cirkel, Kreggo, Mella Dee, Rising Sun und Unknown Mobile & Mulholland

Rising Sun – The Eternal (Echocord)

Steffen Laschinski ist unter einer ganzen Reihe von Pseudonymen wie The Ambientist, Rising Sun Psyche oder eben Rising Sun unterwegs und hat es wie kaum ein anderer geschafft, Prescription-eske Deepness, Dub Techno und Ambient zu einer wunderbar atmosphärischen und immer etwas spirituell anmutenden Melange zu verweben.

Nach verschiedenen Releases auf Labels wie Fauxpas, Styrax oder eigenen Imprints wie Reality Used To Be A Friend Of Mine kommt seine neue EP The Eternal auf Kenneth Christiansens Echocord heraus, das sich seit vielen Jahren so konsequent wie kaum ein anderes Label an der hohen Lehre des Dub Techno abarbeitet. In diese Kerbe schlagen auch die sechs Tracks auf The Eternal, die aber nie den typischen Rising-Sun-Signature Sound aus den Augen verlieren. Hier grüßen Ron Trent, Moritz von Oswald und Brian Eno aus der Morning Factory, und ein Teppich aus warmen Chords, Spoken Words, sehr viel Atmosphäre und wohlig warmer Deepness schließt sofort in die Arme. Stefan Dietze