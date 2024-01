Die Platten der Woche mit Ekkel, Jorkes, Memphis Glass, Midland und Thomas Brinkmann

Jorkes – Super Hot Lover (Permanent Vacation)

Die Prophezeiung steht: 2024 wird so was von Hedonismus! Kein Wunder, bei aller Tristesse des Weltgeschehens. Super Hot Lover von Jorkes darf als gutes Omen gesehen werden. Feinster House mit warmen Piano-Chords, energiegeladenen Synths und einem Bass, der everybody in die Arme schließt. Love is the message, hatte sich nicht ohne Grund die gute alte Tante Disco auf die Fahnen geschrieben. Geheimnisvolle, emotionsgeladene Vocals verheißen Gutes. Eine vornehme Aufgabe der Musik ist es, Mut und Freude zu bereiten. Ob „Follow Me To The Toilet” der richtige Ansatz ist, mag jeder selbst entscheiden – schon der Track allein erzeugt mit aufsteigenden Chords und pumpenden Bässen aber pure Euphorie. Auf der EP sind zwei feine (Re-)mixe – das Acid-getränkte „Hot Lover (CYRK’s Strings Attached Remix)” und das treibende „Follow Me To The Toilet (Chris Cruse’s More the Merrier Mix)” mit dubbigen Vocals. Liron Klangwart