Dezember 2023: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Duckett – Eight Tits Total (Solar Phenomena)

Das ist jetzt so ein Albumtitel, der spontan Fluchtreflexe auslöst. Andererseits gelten Waliser, zu denen der Produzent Duckett zählt, manchen Engländern ohnehin als unfreundliche Menschen. Mithin könnte das Ganze eine kalkulierte Provokation sein, begleitet von einem eingeschränkten Bedürfnis, geliebt zu werden. In der Musik, die sich hinter Tracktiteln wie „How To Care More About The Cat” oder „Long Profound Sentences In Yellow Light” verbirgt, lässt sich eine Neigung zu klangverspielter Sprödigkeit erkennen. Bei Breakbeats mit Footwork-Ambitionen genauso wie bei dem, was man als formal leicht ausgefransten Minimal House betrachten könnte. Das kann trocken und mit kleingehackten Stimmensamples garniert oder durch an Dub angelehnte Halleffekte vernebelt sein. Was die Platte bei all ihren Richtungswechseln zusammenhält, ist Ducketts unabhängig vom zugrundeliegenden Genre zu erkennender Wille, die Dinge in seinem Sinn anzugehen. Das gelingt besonders gut in „Never Will I Change”, das wie eine R’n’B-Nummer beginnt, um sich unterwegs in eine filterverwaschene Bass-Music-Studie weiterzuentwickeln, bei der die Titelzeile programmatisch bis zum Ende als Konstante bleibt. Auch ansonsten gibt es gute Ansätze, lassen sich immer wieder interessante Details finden. Zum großen Wurf fehlt es etwas an ausgearbeiteten Ideen – oder einfach am Groove. Tim Caspar Boehme