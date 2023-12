Die Platten der Woche mit Francesco Belfiore, Kepler, K-LONE, Lust Pattern und Mor Elian

Francesco Belfiore – Electric Dreams (Semantica)

Hypnotisch in der Wirkung, eine erdende Bassdrum, verwobene Klänge und Flächen – Musik aus dem Maschinenraum Italiens. Francesco Belfiore lässt in auf Electric Dreams für das Label Semantica sein Faible und seine Kreativität für Bässe in ihrer Vielfalt freien Lauf. Der Bass blubbert nicht nur, er kann pumpen, sogar mit dem Untergrund verschmelzen oder nur noch elektrisch klirren, um dann mit neuer Kraft wie ein Phönix aufzusteigen – und wieder die Richtung vorzugeben. Nach vorne. Dezente Claps, glänzende Sounds, dazwischen Sphären zum Durchatmen. Der Nuel-Remix des Titeltracks fällt etwas aus dem Konzept der anderen Tracks, bietet er doch einen kleinen Cooldown und so Zeit zum Durchatmen. „The Commuter” und „Neural Network” nehmen dafür definitiv die wilde Fahrt durch die Nacht wieder auf. Vor allem „Neural Network” mit seinen Bässen, die von einer Pumpgun abgefeuert scheinen, lässt den Floor erzittern und Techno erstrahlen. Liron Klangwart