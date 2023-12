Mixe des Monats: November 2023

Roman Flügel – 11 November 2023 (Rinse FM)

In diesem Mix zeigt Roman Flügel, der auch für seine bleepy Minimal-Techno-Produktionen bekannt ist, seine housige Seite. Den Ton geben hier melodische, zeitgenössisch klingende Tracks wie „We Got Those Faces” von Girls Chat Room oder „Meine Lederjeans” von Josh Caffé an, die allerdings nicht nur unter dem Oberbegriff House firmieren. Mit ihren Vocals legen sie auch eine Pop-Sensibilität an den Tag. Und das mit pitch-perfektem Mixing, wie man es von Flügel kennt.

Mit dieser Formel geht der ganze Mix weiter, den einzigen Bruch gibt es ganz am Anfang: überraschenderweise startet Flügel mit „Violet” von Machinedrum, das ausnahmsweise keinen Four-To-The-Floor-Groove hat, sondern mit Electronica-Breaks arbeitet. So sehr Flügel auf einen konstanten Flow setzt, hat der Mix aber auch einige Peaks, zum Beispiel „Greed” von Shangri-lies gegen Ende. Der Track erinnert an die nüchterne, fokussierte Dancefloor-Ästhetik des Robert Johnson, in dem Flügel seit vielen Jahren Resident ist. Derin Senbaklavaci