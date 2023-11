November 2023: Die einschlägigen Compilations

Alex From Tokyo presents Japan Vibrations Vol.1 (world famous)

Alex From Tokyo ist einer dieser Liebhaber-DJs zum Liebhaben. Kein anderer wäre so gut dafür geeignet, eine Compilation zu präsentieren, die den musikalischen Underground Tokios ab der Mitte der Achtziger bis in die Neunziger abbildet. Während sich in den letzten Jahren viele thematisch ähnlich aufgestellte Compilations mit dieser Epoche beschäftigt haben, schafft es Alex, einen ganz und gar persönlichen Blickwinkel auf Japan zu transportieren: Er war ab 1988 mittendrin in Shibuya, wurde vom Tänzer zum DJ und Produzenten; inmitten einer Szene, die er als „unglaublich international und dennoch sehr japanisch” bezeichnet. Eine Diversität von Sounds, die sich gleichermaßen von New York, London, Chicago und Detroit beeinflussen ließ, dabei aber ihre ganz eigene Kreativität in den Mix gab.

Die erste Ausgabe von Japan Vibrations präsentiert Momente und Personen, Sounds und Storys, die Alex From Tokyos Weg prägen sollten. Die Auswahl reicht von international bekannten Innovatoren wie Haruomi Hosono oder Ryūichi Sakamoto bis zu einer neuen Generation von Produzenten wie CMJK, Mind Design oder Hiroshi Watanabe. Allesamt fangen sie das Momentum und die Energie einer kreativen Hochphase in Japans elektronischem Underground ein, die ein umfassendes Netzwerk an Klängen spannt: von Ambient über Downtempo und Dub bis hin zu New Jazz, Deep House und Techno. Alle Tracks wurden neu gemastert und klingen nicht nur fantastisch, sondern schaffen es auch, den besonderen Geist dieser Ära zu vermitteln. Leopold Hutter