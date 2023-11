November 2023: Die essenziellen Alben (Teil 1)

DJ Manny – Hypnotized (Planet Mu)

Verliebt sein kann so schön sein. DJ Manny ist es offenbar, in seine Musik und seine Partnerin SUCIA!, die ebenso an den Reglern steht und mittels Footwork die nervösen Beine therapiert. Das treibt ihn auf Hypnotized in neue kreative Bahnen.

Und gemeinsam macht man es experimentell, deep: „Hard Drive” ist eine Zusammenarbeit mit SUCIA!, mit bolden Vocal-Samples und ballernden Drums – abgeschmeckt, typisch Manny, mit einer süßen, irgendwie etwas kauzig-skurrilen Melodie und – nach kurzem Drum’n’Bass-Intermezzo – einem Chor. Super Rezept, lecker. „WTF Goin On”: noch so ein Ding, ähnliches Rezept, ähnlicher Geschmack. Wieder eine knuffige Tonfolge. „Ooh Baby”: Obligatorisches DJ-Rashad-Feature. Ist doch klar! „I Can Luv You”: Noch ein Liebeslied. „Und was für eins!”, möchte man hinterhertippen. In diesem Fall mit interessanter Percussioneinlage. Was im Reggae das „I’n’I“ („Wir“), ist bei Manny „You N You“ und im gleichnamigen Track verewigt. Liebe und Gemeinschaft: offenbar Teil seiner Religion, und seine Musik Soundtrack der legendären Chicagoer Footwork-Get-Together. In Zusammenarbeit mit DJ Phil wird sich geschmackvoll ein Lamar-Sample angeeignet – was ein Hit! Es herrscht kein Bangermangel. „Overnight Flight” ist bewusst ein wenig düsterer gehalten, Manny weiß seine Alben wohlig zu kuratieren. „Want U Bad” vibet mit Techno-Sounds. Sagt Manny „Turn Me Up”, sagt niemand nein, wie albern die Message musikalisch auch verpackt ist. Auf „Opera” ist tatsächlich eine Opernsängerin zu hören, das ist zumindest etwas kurios. „Lost In Da Jungle” ist ein sehr feiner Jungle-Track (er kann alles). Mit „Deep In My Mind“ schließt das Album, und wir schließen es direkt deep in unsere hearts. Lutz Vössing