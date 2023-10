Die Platten der Woche mit Dino Sabatini, Peverelist, Schwefelgelb, Talismann und WTCHCRFT

Schwefelgelb – Ich Bin Wach (n-PLEX)

Seit nunmehr 17 Jahren veröffentlichen Schwefelgelb Musik und entwickeln ihren Sound dabei stets weiter. Nun kommt die bereits vierte EP des Duos auf dem eigenen Label n-PLEX.

Ich Bin Wach knüpft dabei soundtechnisch am ehesten an den direkten Vorgänger Whirlpool-Gedanken an und präsentiert sich auf vier Tracks und einem Remix von Tunegirl als durchgehend clubtaugliches Four-to-the-Floor-Manifest. Auch wenn sich der Sound mittlerweile stark von dem der NDW- und EBM-beeinflussten Anfangstage unterscheidet, ist die künstlerische Handschrift immer noch durchweg lesbar und hebt sich vom wöchentlichen Release-Einheitsbrei ab. Zu der maschinellen Rhythmusgruppe gesellen sich mäandernde Klangteppiche, die in Kombination einen kalten Groove diktieren und, wie gewohnt, mit kryptischen Vocals garniert werden. Dabei ist der Einsatz der Sprache perfekt dosiert, und die Worte bestechen durch entschiedene Pathetik, die niemals zu dick aufgetragen wirkt. In Symbiose mit den mächtigen Instrumentals ergibt sich so ein eindringliches Erlebnis, das fokussiert auf dem Dancefloor genossen werden will. Till Kanis