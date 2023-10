The Block: Mitglied des Tel Aviver Kollektivs bei Supernova-Massaker ermordet

Die Betreiber des israelischen Kollektivs und ehemaligen Clubs The Block teilten mit, dass Matan Lior, eines seiner Mitglieder, ermordet wurde. Wie viele andere ist er bei dem Terroranschlag der Hamas auf das Trance-Festival Supernova ums Leben gekommen.

Die Gruppe drückt ihre Trauer über den Verlust aus und bedankt sich für Liors Schaffen als Tontechniker im Club. „Du hast eine tiefe Liebe zum Klang, zur Musik, für die Party und die Gemeinschaft”, heißt es. „Du bist für so viele magische Momente im The Block mitverantwortlich und für viele weitere magische Momente auf Partys im ganzen Land. Du hast mit deiner Arbeit Tausende von Menschen glücklich gemacht.”

The Block war ein Club in Tel Aviv. Er wurde 2008 von Yaron Trax gegründet und musste im letzten Jahr schließen. Bis zu seiner Schließung hatte er einen arabischen Manager. Als eine der renommiertesten Adressen Tel Avivs war The Block ein Treffpunkt für lokale und internationale Künstler:innen, DJs und Kreative. Regelmäßig traten dort Szenegrößen wie Marcel Dettmann, Dixon oder Ben Klock auf.

In einem Interview von 2015 mit Asaf Samuel, einem Resident des ehemaligen Clubs, werden die Werte des Kollektivs deutlich. Ein Ziel sei es gewesen, „Israelis und Palästinenser auf der Tanzfläche zusammenzubringen”. Im Mittelpunkt hätten die Bildung einer Gemeinschaft und der Versuch, Zukunftsängste sowie die traumatische Vergangenheit für kurze Momente auszublenden, gestanden, heißt es dort weiter.