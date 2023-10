Die Platten der Woche mit DJ Autopay, DJ bwin, Priori & Al Wootton, Space Dimension Controller und Spekki Webu

DJ bwin – Cell Phone (First Second Label)

DJ bwins „Cell Phone” ist ein so zutiefst hypnotischer wie minimalistischer Bass-Track, der sich in immer wiederkehrenden Wellen tief in die Gehörgänge fräst. Dabei bezieht er seine Magie ganz aus dem Zusammenspiel von angezerrtem Bass und sehr zurückgenommenem Percussion-Loop. Dazu ein paar unverständliche Stimmfetzen, fertig. ELLLs Voicemail-Remix glättet die Welle und ersetzt sie durch ein paar Ecken, Kanten und Abzweigungen. „Psycho” (der Tracktitel, der die Stimmung dieser EP am genauesten beschreibt) ist ein Traktor von einem Track, der holpernd über den ungepflügten Acker brummt. Bleibt als Abschlussstück „Frogger”, der Track, der sich wohl am ehesten in gewöhnliche Bass- und Dubstep-Strukturen einordnen lässt – ein Vocal-Chop-dominierter Halfstep-Track nämlich, der tief im Subfrequenz-Ozean fischt. Tim Lorenz