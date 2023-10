DJ Dag: Spendenaufruf nach Motorradunfall

DJ Dag hat sich vor einigen Wochen bei einem Motorradunfall mehrere Verletzungen zugezogen, darunter eine ausgekugelte Hüfte, mehrere Rippen- und Wirbelbrüche. Jetzt hat sich Dag Lerners Tochter Suna Lerner mit einem Spendenaufruf an die Öffentlichkeit gerichtet. In dem Post, der von Dags Freund Andreas Tomalla alias Talla 2XLC veröffentlicht wurde, bittet sie um finanzielle Hilfe, um die durch den Unfall entstandenen Kosten zu decken.

Dags Krankenhausaufenthalt sowie seine medizinische Versorgung und Therapien würden dem Post zufolge die finanziellen Möglichkeiten der Familie weitaus übersteigen. Überschüssige Spenden sollen an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden. „Wir sind fest entschlossen, alles zu tun, um ihn für euch wieder auf die Bühne zu bringen, benötigen aber dringend eure Hilfe. Jede Spende, sei sie noch so klein, ist von unschätzbarem Wert und hilft uns ein Stück weiter”, heißt es in Suna Lerners Nachricht. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser News wurden schon 11.155 Euro eingenommen. Unter diesem Link kann man mit einer Spende beitragen.