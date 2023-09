DJ Dag: Künstler nach Motorradunfall im Krankenhaus

DJ Dag befindet sich wegen eines Motorradunfalls im Krankenhaus. Via Facebook teilt seine Tochter Details über seinen Zustand mit. Der passionierte Motorradfahrer, bürgerlich Dag Lerner, zog sich beidseitige Rippenbrüche, eine ausgekugelte Hüfte und mehreren Wirbelbrüche zu.

Lerners Tochter bedankt sich für die Genesungswünsche und teilte den Fans mit, dass es ihrem Vater den Umständen entsprechend gut gehe. Er sei schon aus der Intensivstation verlegt worden und würde sich bei seinen Fans melden, sobald es ihm möglich sei.

DJ Dag begann seine Karriere als DJ in der Frankfurter Trance-Szene und trug zur Entstehung des Sound of Frankfurt bei. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Residency in der Music Hall und im Dorian Gray sowie durch seine Sets in der Radioshow hr3 clubnight.