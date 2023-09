Mixe des Monats: August 2023

Spekki Webu – Spekki Webu At Solstice 2023 (Post Bar)

Mückenspray auf die wenigen unbekleideten Hautstellen, Skipass abholen, rein in den Sessellift, kurze Wanderung, dem Wind trotzen, Solstice Festival. Am 22. Juni um 16 Uhr, die namensgebende Sonnenwende ist erst einen Tag her, läutet Spekki Webu eine drei Tage lange psychedelische Bergtanzerfahrung auf dem Rukatunturi ein. Sonst ein Wintersportparadies, eine Art kleines finnisches Aspen, nur in günstiger, tanzen auf dem 493 Meter hohen Berg nun etwa 1500 Personen, und der Mirror-Zone-Chef setzt mit konzentriertem, leichtfüßigem Techno auf der Valley-Stage die Grundstimmung für den Synapsenfasching.

Eilig hat es der Niederländer dabei nicht. Wieso auch? Die Sonne geht am Polarkreis in diesen Tagen nicht unter, eine Peaktime existiert nur in den Köpfen sowie entlang des Konsumverhaltens und des Sonnenstands. Während ein Video-Snippet seines b2bs mit Mama Snake aus dem letzten Jahr auf der Mountain-Stage, in dem die Menge zu „Freestyler” von den Bomfunk MC’s durchdreht, dem Festival und seiner Reichweite zweifellos geholfen haben dürfte, setzt Spekki Webu in diesen viskosen drei Stunden wenn überhaupt sachte, punktuelle Nadelstiche. Während die Nebelmaschine erste Schwaden über das Holzpodest pustet und vereinzeltes Johlen aufbrandet, verhärtet sich der Eindruck, dass hier mehr stattfindet als bloßes Eintanzen. Dieses Set, das nach dem ersten Drittel an musikalischer Varianz und Geschwindigkeit zulegt, verkörpert mit seinem undurchsichtigen Mäandern die akustische Essenz des Solstice, nicht mehr und nicht weniger. Maximilian Fritz