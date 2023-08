Die Platten der Woche mit Phillip Jondo: Nintendo-Switch-Beats und ein Sommer-Tune auf Knopfdruck

Arkology – Fire Dub / Education Dub (ACE TONE)

Das zweite Release von ACE TONE und die Platte, die ich mir zuletzt bestellt habe. Eine 7-Inch-Reissue von zwei Mega-Steppern von 1992 und 2008.

Die A-Seite „Fire Dub” geht direkt mit Cowbells los, die mir fast ein bisschen Memphis-Vibes geben. Ich habe keine Ahnung, wie das aufgenommen wurde, aber es klingt für mich irgendwie nach einem simplen Setup. Sampler, Mixing Desk und Effekte und einen guten Take aufgenommen, that’s it. So stelle ich es mir zumindest vor, und ich liebe das: Diese verzerrten Vocoder-Voice-Hits und die generell rohe Produktion. Es fühlt sich trotzdem verspielt und experimentierfreudig an, aber kommt mit dem Nötigsten aus. Kein unnötiger Schnickschnack, das mag ich gerne.

Die B-Seite, der „Education Dub”, ist von 2008 (zumindest auf iTunes) und klingt mit den Percussions eher ein bisschen Roots-mäßig, akustisch. Den höre ich auch übertrieben gerne.Auch das erste Release auf ACE TONE war schon bombe, besonders „Falkenburg” und den „Lurkdub” finde ich super, aber auch die Mixtapes sind top für jeden Sommer-Roadtrip. Und breaking news: ACE TONE will compile another 7-Inch by Arkology later this year — stay tuned!