Die Platten der Woche: Schnelles für den Sommer mit DJ Hyperdrive

Ocirala – I Want To Lick Your Brains EP (Nix)

Ich finde es immer wieder schön, neue Producer zu entdecken, und von Ocirala hab ich vorher noch nichts gehört – ich glaube auch, dass es sein/ihr erstes Release ist. Die I Want To Lick Your Brains EP hat sich direkt in alle meine Sets katapultiert, und das, obwohl sie vom Style her gar nicht so zu dem passt, was ich sonst spiele.

„Track for NIX” ist für mich eigentlich jetzt schon der Track des Jahres, und ich kann mir gut vorstellen, dass ich ihn noch Ewigkeiten hören und spielen werde. Einer von diesen Tracks, die dich sofort auf den Floor katapultieren, wenn du ihn aus der Entfernung hörst. „Gina Doesn’t Love Me Enough” ist der Track auf der EP, den ich diesen Sommer über vermutlich am meisten gespielt habe. Der gesamte Vibe der Platte ist genau, was ich an groovigem Techno so gerne mag. Stripped und simpel, aber trotzdem super mitreißend.