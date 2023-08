Die Platten der Woche: Breaks und Bass für den Sommer von Dangermami

Biome – The Tiger (Self-released)

The Subfucker track literally does what it says. I had the chance to play this on a couple of amazing soundsystems and let me tell you: it does the job. Biome’s work is so complex and sophisticated that it makes you hyper focused, love that about playing dubstep, it can really add to the journey. The EP works really well in a club context too, the tracks have so much rolling bass and set a really deep mood. It’s almost intimate, creates lots of tension, and the release is always positive, almost purging – also one of the reasons why deep dubstep can work so well with crowds, even if they aren’t used to hearing it. Or at least that’s what I’d like to believe.

„Subfucker” tut genau, was sein Name verspricht. Ich hatte die Gelegenheit, ihn auf guten Anlagen zu spielen, und ich kann sagen: Er erfüllt seinen Zweck. Biomes Musik ist so komplex und raffiniert, dass sie dich hyperfokussiert sein lässt. Das liebe ich an Dubstep, er schickt dich auf Reisen.

Die EP funktioniert auch im Clubkontext. super, weil die Tracks einen kräftigen, rollenden Bass haben und eine sehr deepe Stimmung verbreiten: Fast schon intim, mit viel Spannung und einem stets positiven, fast schon reinigenden Spannungsabfall. Das ist auch einer der Gründe, wieso deeper Dubstep vom Publikum so gut aufgenommen wird, selbst wenn es ihn eigentlich nicht hört. Zumindest glaube ich das.