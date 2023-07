Ruf Dug – Casita Más Alta (International Feel)

Ein Liebesbrief an die Weiße Insel sei die jüngste EP des aus Manchester stammenden Producers Simon Hindle für Mark Barrotts Balearic-Boutique-Label International Feel, so die Produktinfo.

Erstaunlich wenig Understatement legt der Titeltrack dabei an den Tag, sondern wirft sich dem Traumeiland nach dem noch flötenumspielten und discoakzentuierten House-Build-up und dem Detroit-Break recht umstandslos als Acid-Not-Acid-Track an den Hals. Grandios dagegen „Cala Vedella”, mählich dahintreibender Downbeat, der wie eine Quersumme aus Angelo Badalamenti, Art of Noise und Laurie Anderson klingt. Gelungenes Soundplay auch in „Las Cicadas”, dessen verstimmte Bassline etwas an Chicken Lips’ „He Not In” erinnert. Spannend, deep, tribal – und mit einem überraschenden Beleuchtungswechsel in der zweiten Hälfte und wohldosierten Percussiondetails der gelungenste Track hier. „Niu Blau” beginnt mit hymnischem Chor-Geklingel und winkt mit Steeldrums zum Abschied – eine Calypsopostkarte zum Ausklang von Ruf Dugs Hommage an Ibiza. Harry Schmidt