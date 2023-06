Die Platten der Woche mit Amor Satyr, S.O.N.S, Byron The Aquarius, DJ Godfather und DYL

Byron The Aquarius – EP1 (Clone Jack For Daze)

Die Musik von Byron the Aquarius erschien bereits auf den Labels von Jeff Mills und Theo Parrish. Mit Jeff Mills teilt Byron the Aquarius einen treibenden, deepen Clubsound mit spacigen Melodien, mit Theo Parrish die entspannte, jazzige Atmosphäre. Doch sein eigener Stil ist unverkennbar und über die Jahre immer unverwechselbarer geworden. Das hat er just auf der EP Black Man of the Echo Tree bewiesen und auch die schlicht EP1 benannte Platte unterstreicht das nochmal deutlich. Sechs aufs Nötigste reduzierte Tracks, mit dumpfen, gleichzeitig hypnotisch-treibenden Wumms, dazu pulsierende Basslines und Snares.

Hier und da locken in verschiedenen Blautönen irisierende, auf einer ganz anderen Ebene betörende Unterwasser-Sounds sirenenhaft in die Tiefe. „Mr JX-8P” verschlägt uns an einsame und melancholische Orte durch tranceartige Tonfolgen. „A N C E S T O R S” wiederum nimmt Bezug auf klassischen Acid, ohne viel Feingefühl, vor allem den Tanztrieb triggernd. Byrons Stärke liegt aber eben darin, beides miteinander zu vereinen, also stumpfe Grundlage und betörender Verzierung und dabei ganz organisch zu klingen, warm, intuitiv, „unperfekt” – und damit irgendwie aus der Zeit gefallen, als wäre er ein Besucher aus den 1990er Jahren. EP1 präsentiert einen Überblick von dem, was Handwerk und Seele des Herren mit Sternzeichen Fische (sic!) gemeinsam erschaffen können. Lutz Vössing