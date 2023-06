Juni 2023: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Caterina Barbieri – Myuthafoo (light-years)

Das Jahr 2019 war für Caterina Barbieri ein besonderes. Ihr Album Ecstatic Computation erschien bei Editions Mego, was ihren psychedelischen elektronischen Patterns mit diesem sehr eigenen Fluss noch einmal mehr Aufmerksamkeit bescherte. Im selben Jahr nahm Barbieri parallel dazu ein zweites, bis vor kurzem unveröffentlichtes Album auf, das sie in geschwisterlichem Verhältnis zu Ersterem sieht.

Myuthafoo, das sie auf ihrem eigenen Label herausbringt, bildet den kontemplativeren Gegenpart zu den ekstatischen Sequenzen der anderen Platte. Was nicht heißt, dass hier weniger los wäre. Die Patterns pulsieren mindestens genauso dynamisch, in steter Veränderung begriffen, sie scheinen bloß ein wenig mehr Raum bekommen zu haben, um sich in ihrem eigenen Nachhall zu entfalten. Mitunter bewegen sie sich zudem mit einer dichten Vielstimmigkeit, die, bei „Math of You” etwa, an weniger geläufige Minimal-Music-Klassiker wie David Bordens The Continuing Story of Counterpoint denken lässt.

Bliebe die Frage, was der Titel Myuthafoo eigentlich bedeutet. Womöglich hilft es, die anderen Titel der Platte zu vergleichen und nach strukturellen Ähnlichkeiten zu suchen. Barbieri scheint jedenfalls nicht allein mathematisch präzise an ihre Musik heranzugehen, sondern auch mit viel Freude an Spielereien. Eine Kombination, die fantastisch aufgeht. Tim Caspar Boehme