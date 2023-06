Die Platten der Woche mit 3Phaz, FJAAK, K’ Alexi Shelby, KiNK und Toumba

3Phaz – DrumTraTrax (TraTraTrax)

„Slomo Strut” ist alles andere als ein Track in Zeitlupentempo und auch sonst nicht behäbig. Der Kairoer Produzent 3Phaz pitcht hier bei 120 BPM schrille Keyboards über ein perkussives, schleifendes Beat-Gerüst. Damit knüpft 3Phaz an den Klangentwurf des Albums Three Phase an, mit dem er vor drei Jahren von sich hören ließ. Und auch auf seiner neuen EP DrumTraTrax choppt er die Popmusik Ägyptens, insbesondere die Hip-Hop-Variante Mahraganat, mit britischen Club-Sounds wie Breakbeat und Grime auf.

„Red Strobe” mit seiner breiten Bassdrum unter perkussiven Offbeats, stoischen Ein-Noten-Synthies und verzerrten Blas- und Flöteninstrumenten entwickelt ebenso Zug zur Tanzfläche, wie es zum Hineinfallen und Zuhören einlädt. Der „Drum Track” schließlich hämmert prägnant. Selbst in den Breaks, die mit Kettenrasseln zusätzliche Schärfe erfahren. In seinem Remix taucht Omaar all das in parallel verlaufende Linien aus Delay und lässt so den Track verschwimmen. Unter den weiteren Remixen sticht außerdem die „Slomo Strut”-Version von amazondotcom heraus: er quantifiziert die nur halb quantifizierte Musik und lässt das Stück damit klingen wie eine zeitgenössische Variante von Dubstep, rhythmisch verschoben, sanft dystopisch. Fundgrube. Christoph Braun