Mixe des Monats: März 2023

A Strange Wedding – Further Inward Staffel 1 – Cycle Of Life And Death (Rinse FM)

Der Kreis schließt sich für A Strange Wedding diesen Monat. Mit der Fertigstellung von Further Inward Staffel 1 – Cycle Of Life And Death liefert der französische Nachwuchsproduzent Adrien Van de Velde einen sechsstündigen Konzept-Mix, in dem die Kreisläufe des Lebens in einer geheimnisvollen Ansammlung polychromer Einflüsse Ausdruck finden. In dem aus sechs Episoden zusammengestellten Mix auf Rinse FM wagt sich A Strange Wedding in die Grenzbereiche seiner musikalischen Fetischformen.

Von experimentellem Leftfield Dub bis hin zu psychedelischem Deep Techno bewegt sich Further Inward Staffel 1 – Cycle Of Life And Death zwischen fernen Dimensionen und Oden an die Unendlichkeit des Intimen. Ein dicht verwobenes Netz cleverer Beat-Progressions sorgt für nahtlose Übergänge, die auf eine spirituelle Erkundungsreise verschiedener Lebensformen führen. Hier kann sich zurückgelehnt und in einen sphärischen, experimentellen Klangfluss eingetaucht werden – stets begleitet von einer ununterbrochenen, feinfühligen Eleganz. Diese stellte A Strange Wedding bereits 2018 mit seiner ersten EP Meta Romance unter Beweis. Richtig ausgereift kam der Sound des Musikers aus Marseille jedoch erst 2021 auf Black Magic Rituals zur Geltung. Beide Platten erschienen auf Worst Records.

Über die Mix-Reihe hinweg treffen Tempi und Klänge aus verschiedenen Welten aufeinander. Raum und Zeit fallen aus ihrem Rahmen. Die Kicks wummern durch das Insektengewimmel, Hats flattern um die Ohren und wirren durch Amazonaswälder. Alles schwirrt und ergießt sich zu einer Art überirdisch-kosmischer und ritueller Musik. Abgehoben, und doch geerdet. In diesem eklektischen Hörerlebnis zeigt A Strange Wedding mit viel Gefühl und intuitivem Gespür, wie die Musik der Zukunft klingen könnte – ein spannender und durchaus gelungener Versuch. Sarah Neumann