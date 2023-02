Die Platten der Woche mit Deena Abdelwahed, Interstellar Funk & Loradeniz, Nick Léon x DJ Python, Space Dimension Controller und Toumba

Space Dimension Controller – Neuclidea (Running Back)

Der Track „Journey To The Core Of The Unknown Sphere” auf dem Clone-Sublabel Royal Oak im Jahr 2010 schleuderte Jack Hamill alias Space Dimension Controller im Jahr 2010 an allen depressiven, schwarzen Technolöcher-Clubs vorbei und verschmierte auf der Grenze des Ereignishorizonts die kausal-physischen Dancefloor-Zusammenhänge der Disco-Wurmlöcher in Richtung deepe Electro-Techno-Multiversen. Das war kantig-runder, elektronischer Space-Jazz-Funk.

Nach Veröffentlichungen auf Ninja Tune oder Dekmantel wirkt Hamills Sound heute, 13 Jahre später, wesentlich geradliniger. „Neuclidea” im Hodge-Remix könnte eine tranceige Mischung aus Joris Voorn, Jus’ Ed, Martin Buttrich und Planet E aus den Nullerjahren sein. Während das Original in der Beatstruktur irgendwie frequenz-verdreckten Minimal-Jack abfeiert, pumpt die Synthfläche mit Side-Chain-Kompressor-Deutsch-Techno-Ästhetik im Pasta-Records-Stab-Keys-Stil. Weshalb denke ich an Audio Werner? An diese etwas unsaftig poppenden Minimal-Beats schließt „Life Window” als seltsam verspulte, zu schnelle, Jimpster-esque 2005-Reminiszenz an. Dann dröhnt „Sunset Operator” mit guter alter Synthflächen-Wärmeharmonie-Verlorenheit psychotisch per Sechzehntel-Sägezahn-Modulation fröhlich blinzelnd, schwitzend und jackend der balearischen Sonne entgegen. Mirko Hecktor