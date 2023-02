Mixe des Monats: Januar 2023

nd_baumecker b2b Francesco Menduni – Tutto Va Bene in Dietzenbach

Francesco Menduni und nd_baumecker kennen sich aus dem Offenbacher Plattenladen Delirium. In diesem arbeitete Baumecker in den Neunzigern. Menduni pflegte die Gewohnheit, nach einer durchfeierten Nacht vorbeizukommen, um sich die neuesten Platten zeigen zu lassen. Seitdem sind die beiden Freunde. Sie spielen sich bis heute Platten vor. Aufgenommen wurde das aktuelle b2b an einem Sonntagabend in Dietzenbach.

Die beiden steigen mit dem Track „Did This” von Dino Lenny ein, dessen treibende Hi-Hats direkt motivieren. Kurz machen clever im Takt platzierte Piano-Chords und Vocal-Samples klar, was zu erwarten ist: klassischer House, wie man ihn sich auf einer Festivalbühne zum Sonnenaufgang erhofft. Nach drei Stunden Melancholie kommt der Mix mit Jessie Wares „Free Yourself (Melanie C Remix)” zu einem fulminanten Ende. Wer es bis hier geschafft hat, darf jetzt zu der unfehlbaren Kombination aus Piano, Breaks, Vocals und einer Acid-Line die Hände in die Höhe werfen.

Stilsicherer Mix im Bereich angenehmer, geradliniger Housemusik, optimaler Warmup-Mix für die nächste Pre-Hour. Bastian Kunau