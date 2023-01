Januar 2022: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Kinzua – None Of The Above (Offen Music)

Offen Music ist Gegenpol, ein Label der Entschleunigung. Wohl auch deshalb, weil sich Vladimir Ivkovic wie kaum ein anderer in seinen Veröffentlichungen spiegelt. Offen folgt keinem Reiseführer, es geht viel lieber seinen eigenen Weg. Auf den Komponisten Ihor Tsymbrovski, dessen sakrale Musik göttlicher nicht sein könnte, folgte beispielsweise nassfeuchte Düsseldorfer Tribal-Rhythmik von Toresch, dann wurden nonchalant Songs des verstorbenen serbischen Produzenten Suba ausgegraben. Diese Reihung ergibt per se keinen Sinn. Sie steht für sich, ist formvollendete Authentizität. Denn Offen ist eine Antithese, ein zutiefst menschliches Label. Während sich auf irgendeinem Dancefloor ein postmodernes Sodom und Gomorra abspielt, meditiert der Wahlkrefelder Ivkovic hinter dem DJ-Pult. Er atmet ruhig ein und noch ruhiger aus, schwebt davon und bleibt doch auf dem Boden. So legt Ivkovic typischerweise Musik auf. Ein aristokratischer Dirigent, das Orchester stets unter Kontrolle, die Rezipient:innen im Blick.

Man kann sich gut vorstellen, dass auch Werke aus Kinzuas Album None Of The Above in einem solchen Setting auf ihren Spiritualitätsfaktor getestet wurden. Die Entscheidung zur Veröffentlichung ist da bei Vladimir Ivkovic aber wohl schon längst gefallen. Denn Offen ist seefest. Der Wind muss keinen Sturm fürchten. None Of The Above spannt sich über imposante 17 Tracks.

Die wissen Kinzua, also Lucas Brell und Marvin Uhde, aber mühelos zu füllen. Das Album ist hörbare Mystik. Als wären Morphosis und Manuel Göttsching im Studio aufeinandergetroffen. Es schürft nach psychedelischen Sounderfahrungen, verwebt diese so lange in flüssige Krautrockrhythmen, bis Kinzua darauf scheinbar keine Lust mehr haben. Dann werden Oszillatoren aufgerissen, Drums donnern, Effektpedale verzögern Sägezahn-Bässe und tiefenverstärkte Kicks, die Elemente bauen Druck auf, dann fällt ganz plötzlich alles in sich zusammen. Ein Debüt, das hoffentlich nur der Anfang war. Andreas Cevatli