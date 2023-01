Die Platten der Woche mit 96 Back, Identified Patient, JakoJako, Maroki und Quiem

Identified Patient – Elevator Music for Headbangers (Nerve Collect)

Du steigst in den Aufzug. Du drückst die Zwei. Die Türen schließen sich. Plötzlich fällt das Licht aus, alles ist finster. Über dir beginnt es zu rauschen. Von der Seite pressen sich Bässe in deinen Bauch. Langsam checkst du: Das ist kein Aufzug, das ist nicht normal! Du hämmerst auf den Notrufschalter, am anderen Ende meldet sich: Identified Patient.

Der Tulpen-DJ und Windmühlen-Producer hat mit Elevator Music For Headbangers einen Ausraster-Vorschlag für den wohltemperierten Wandtapeten-Wurlitzer abgeliefert. Sechs Bänger schreien nach Werktags-Eskapaden auf dem Weg in den 38. Stock! Stehst du auf den Rumble, den Doc Scott Mitte der Neunziger durch den Jungle jagte – treat your nasty habit!

„Walk With Me” ist die Ed-Rush-geprüfte Industrielauge unter den musikgewordenen Energydrinks. Bei „You Are The Loop” drückt der Dickdarm fünf Minuten länger. Weil „The Fun Never Stops”, eskaliert man zum „Dead Demo” und wobblet über den Aufzugboden wie ein verzweifelter Fisch auf dem Festland. Dazu klaustrophobieren MF-Doom-Gedächtnissamples bis zum Nervenzusammenbruch. Am Ende kauert man in der Ecke und wartet. Und hofft. Und weint. Bis man sich schwört, nie mehr Ketamin zu konsumieren! Christoph Benkeser