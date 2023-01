Januar 2023: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Deathprod – Compositions (Smalltown Supersound)

Das letzte Album Sow Your Gold In The White Foliated Earth basierte noch auf Deathprods Verarbeitung von Saiten, Gitarren-Saiten, Bass-Saiten. Nun folgt eine Sammlung elektronisch erzeugter Compositions. Der 1971 in Norwegen geborene und in Bergen arbeitende Helge Sten schuf diese Stücke mit einigen anachronistischen Prozessoren und Klangerzeugern. Sie tasten sich von reduzierten Klangbildern zu mehr Fülle vor, halten diese im mittleren Teil und dünnen gen Ende leicht aus.

Betitelt sind die Aufnahmen lediglich mit den Zahlen von 1 bis 17. In der „1” entwirft Deathprod einen metallisch klingenden Kuppelraum, indem er aus Schallwellen eine besonders physische Architektur erbaut. Die Töne weiten sich und höhlen so den Moment aus. Diese nach innen blickende Gestimmtheit behält Compositions bei. In der „2” bleibt Deathprod in diesem Raum, fügt aber nervöse, schwärmende Muster hinzu. Fortan wird der Raum ausgelotet, mit „3” seine Tiefe durchschritten. Ab „5” öffnet er sich, und die Stimmungen variieren, die Stücke werden länger. Am Ende der 17 Compositions steht eine erweiterte akustische Wahrnehmung, ein Abtasten der Umwelt mit den Ohren. Christoph Braun