Die Platten der Woche mit B From E, Big Zen, Hermit In A Rave Cave, Itoa und Pinch

Hermit In A Rave Cave – Hermit In A Rave Cave 1 (Jack For Daze)

Mit einem neuen Alias (es dürfte ungefähr sein 43. sein) begrüßt Danny „Legowelt” Wolfers das neue Jahr. Wie der Titel der EP andeutet, handelt es sich zugleich um den Auftakt einer fortlaufenden Reihe für das Clone-Sublabel Jack For Daze.

Die sechs Tracks auf Hermit In A Rave Cave Pt. 1 haben eine gejamte, analoge Anmutung, ohne skizzenhaft zu wirken. „Alive With Darkling Things That Fly” ist Wolfers’ Version eines Acid-Tracks, „Cassiopeia Theme” ein clapgetriebenes, aber introspektiver angelegtes Roland-Rondo. Atmosphärischen Den-Haag-Electro serviert der Ausnahmeproducer auf „The Space Gamer”. New Beat anderer Art hält „Sorrow Dust” bereit – und einen unfassbaren Breakdown, in dem die Sounds zu implodieren scheinen.

Einer der besten Wolfers-Tracks ever ist das umwerfende „Sentimental Proverb”: als schmuddeliger Klon aus New Orders „Blue Monday”, Lipps, Inc.s „Funkytown” und Hot Butters „Popcorn” ein unwiderstehlicher DIY-Instant-Disco-Hit. Ein Geniestreich – einmal mehr. Harry Schmidt