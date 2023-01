Wahlwiederholung in Berlin: Panel mit den Abgeordneten zur Berliner Clubkultur

Im Zuge der Wiederholungswahlen am 12. Februar organisiert die Berliner Clubcommission eine Paneldiskussion mit Kandidat:innen der fünf Parteien, um ihre Positionen in Sachen Clubkultur einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Stattfinden wird es am 1. Februar um 19 Uhr im SchwuZ in Neukölln.

Insgesamt acht Themenkomplexe, darunter „die Bedrohung von Kulturstätten durch den geplanten Ausbau der A100”, die Verdrängung der Berliner Clubs aus der Innenstadt und Awareness- sowie Drug-Checking”, stehen auf dem Programm, wie die Clubcommission ankündigt.

Befragt werden folgende Vertreter:innen der fünf Parteien: Bettina Jarasch (B’90/Die Grünen), Christian Goiny (CDU), Klaus Lederer (DIE LINKE), Stefan Förster (FDP) und Tamara Lüdke (SPD). Die Journalistin Gesine Kühne wird das Panel moderieren. Darüber hinaus wird die Betreiberin des Gretchens, Pamela Schobeß, als Repräsentantin der Berliner Clubs anwesend sein.

Eine Website verschafft einen ersten Überblick und stellt die Positionen der fünf demokratischen Parteien gegenüber. Das Panel kann sowohl live als auch über die Social-Media-Kanäle der Clubcommission verfolgt werden.