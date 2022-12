Die Platten der Woche mit Ex-JUICE-Chefredakteur David Regner

2LADE, Drunken Masters – „Blood Rave”

Zum Abschluss noch einmal mit Beteiligung der Drunken Masters, die sich eben damit auskennen, wie man einen richtigen Abriss gestalten muss. Als Duo haben sie bereits die Bühnen großer Festivals auseinandergenommen, während Mitglied Joe als Tour-DJ von K.I.Z regelmäßig ausverkaufte Hallen zum Beben bringt.

Zuletzt ist auch 2LADE in den Kreis jener Rapper gestoßen, die sich auf den krachenden Produktionen der Drunken Masters austoben. Sein Markenzeichen: Tiefe Stimme, gnadenloser Flow, actiongeladene Videos und eine Vorliebe für laute Bässe.

Kein Wunder also, dass die Kooperation der beiden Seiten mit „Blood Rave” einen düsteren Sound ergibt, der in der Hook jegliche Kontrolle verliert. „Moshpit auf sofort, aber dalli”, lautet die passende Ansage von 2LADE, der seine Stimme mühelos an die ballernden Kicks im Acid-Techno-Track anpasst. Im Takt wippende Hip-Hop-Hände sind mittlerweile längst out und werden zum Beispiel von rot flackernden Strobos abgelöst, in deren Zwielicht entweder ausladend getanzt oder sogar rücksichtslos gemosht wird. Ein Song, der böse um die Ecke kommt.