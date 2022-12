Mixe des Monats: Dezember 2022

Baltra – The Ransom Note Mix (Ransom Note)

Der aus Philadelphia stammende und mittlerweile in New York residierende DJ und Produzent Baltra liefert für die Londoner Institution Ransom Note ein astreines (Electro-)Pop-Mixtape ab. Hinsichtlich poppiger Elemente innerhalb des Kosmos elektronischer Musik ging der Trend dieses Jahr ja unüberhörbar Richtung schnell, hart, trashig. Hier reiht Baltra sich sympathischerweise überhaupt nicht ein. Sein Mix ist wohlfühl-schnell, wolkenweich, Hubba-Bubba-rosa und trotzdem genauso trancy und catchy wie andere Zeitgeisterei.

In seinen vocaligen, UK-geschulten Electro-Breakbeat-Momenten erinnert Baltras Mix an SBTRKT, in seinen durch lateinamerikanische Rhythmen beeinflussten Aspekten spürt man wiederum den Einfluss von DJ Python oder Tomu DJ, die dem Genre House seit einiger Zeit jene unverwechselbar neue Stilistik hinzugefügt haben. Schließlich finden Dubstep-Tracks genauso ihren Platz wie Avalon Emersons Hymne „North Star”. Alles innerhalb von 60 Minuten untergebracht und perfekt abgemischt, fügt sich dieser krude anmutende Mischmasch extrem gut zu einem Mix, der sich traut, poppig zu sein und Gefühle zuzulassen, ohne dabei dem Trash anheimzufallen. Nathanael Stute