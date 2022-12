Traumprinz: Neuer Mix „life” veröffentlicht

Traumprinz hat über den Soundcloud-Kanal planet uterus ein neues Set mit dem Titel „life” veröffentlicht. Frühere Mix-Veröffentlichungen des Producers liegen bereits über ein Jahr zurück. In „life”, in dem vermutlich ausschließlich unveröffentlichtes Material von Traumprinz selbst zu hören ist, bleibt dieser seiner Sound-Signatur treu: House und Trance werden mit kraftvollen Harmonieflächen dramatisch zugespitzt.

Um die Person hinter Traumprinz ranken sich vielerlei Mythen, weil der Öffentlichkeit keine näheren Informationen zur Identität des Producers, der unter diversen Aliassen wie DJ Healer, DJ Metatron, Golden Baby, Prime Minister of Doom, Prince Of Denmark oder The Phantasy in Erscheinung tritt, bekannt sind. Bis 2016 hatte Traumprinz einige Veröffentlichungen auf Giegling. Seitdem vermarktet er Vinyl-Releases nur noch über einen privaten Kanal.

Hört hier „life”:

Tracklist:

im rausch der tiefe

the day after tomorrow

about leaving

elevate this

floodgate

the luring of the beyond

closedgates iii

take your time

psi

trippyaf

upstairs

climber

light flooded

life (beautiful (no matter what))

broken home

outro