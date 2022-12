Dezember 2022: Die essenziellen Alben (Teil 3)

SW. – okALGORYTHM (Avenue 66)

okALGORYTHM ist bereits SW.s drittes Album auf Avenue 66, und wie es gerade der Trend zu sein scheint, ist auch dieses gespickt mit Neunziger-Referenzen. Doch sind hier weniger Trance und Progressive House Trumpf (wobei die Tracks durchaus in Trance zu versetzen wissen) als vielmehr Chicago House und Detroit Techno in all ihren Facetten. Und das wiederum so geschickt in Szene gesetzt, dass es zumeist gar nicht auffällt. Ein Album, das zwar von der Vergangenheit inspiriert ist, dennoch aber frisch und vorwärtsgewandt klingt. Die Vergangenheit sozusagen im Rückspiegel, während die Fahrt geradeaus geht.

Und was für eine wunderbare Fahrt das ist, quer durch die Nacht auf der Autobahn zwischen Windy- und Motor-City. Die analogen Hardware-Maschinen wackeln im Rhythmus des Untersatzes, untight as can be, in diesem Swing jedoch einen hypnotischen Groove entwickelnd, der seinesgleichen sucht. Der tief und unwiderstehlich hineinzieht in diese somnambule Sinfonie, geschmiedet aus traumhaften Sequenzen, verwobenen Acid-Lines und schwingenden Melodie-Kurven, die kein Bein unbeweglich lassen, keinen Fuß ungetanzt. Eine Hommage an die elektrisierende Techno-Nacht, von gestern übers Jetzt in den Morgen hinein. Tim Lorenz