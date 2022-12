Dezember 2022: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Nicky Soft Touch – Lonely City Cuts (Time Is Now)

Der Verleser ließ zunächst liebliche, also „lovely“ Innenstadt-Schnitten erwarten. Auch dieser Titel träfe zu. Denn Nicky Soft Touch macht Innenstadt-Musik Bristoler (wo er lebt) und Londoner (wo er eine zeitlang lebte) Prägung. Innerhalb des Spektrums jedoch klingen seine augeschnittenen Beat-Arithmetiken freundlich, wohlzumut und gut drauf, wenn auch der raue Winterwind durch graue Gassen bläst wie in „We Absolutely Love This Music“. Da kontert Nicky Soft Touch den Meteo-Mätzchen mit warmen Synthie-Flächen, die das Stück in diesen rosa-orangenen Farbtönen erklingen lassen.

Oder „They Held Each Other While The Ceiling Dripped“, so eine „Der arme Poet“-Romantik! Zwar tauchen zunächst Spuren Burialschen Geisterspuks auf. Vor allem aber ist der Track ein Spielplatz aus Samples, Bleeps und gebrochener Rhythmik. Und ein Spielplatz ist zum Spielen gemacht, und das macht Nicky Soft Touch. „It Bothers Me Everyday“ trägt Congas auf in einem sehr funky Stil, „Then There Was Mass Chanting“ ist eine von Soul-Stimmen gepushte Hymne für den Floor, ebenso „Lost In A Sea Of Rolling Eyes“.

„Lonely City“ führt als klassisches HipHop-Interlude in die Variationen des „Lonely City Cuts“, die als Variationen von Eins bis Vier auftauchen. Etüden verschiedener Würge- und Sirenen-Bässe, Stimmschnitzereien, funky Breaks. So gekonnt, so Abbild eines Stils und dabei immer aufs Spielen setzend, dass es an Damiano von Erckerts „In Case You Don’t Know What To Play“ erinnert, nur dass es dort eben um House ging. Christoph Braun