Die Platten der Woche mit Coil, DFD, Lanark Artefax, Tagliabue und Yokel

Lanark Artefax – Metallur (AD 93)

Fünf Jahre sind vergangen seit Lanark Artefax’ letzter Veröffentlichung. Zeit also für etwas Neues. Und Metallur erfüllt die angestauten Erwartungen vollstens. Schon der erste Track, „Surface Light”, hinterlässt mit seiner Mixtur aus bis zum Grunde des Ozeans verlangsamten Electro-Beats, verschachtelt gegateten Vocal-Schnipseln und metallischen Synths mit der Kinnlade am Boden. Das folgende Titelstück sonnt sich Arpeggio-selig unter dem dunklen Stern, unter dem auch Autechre zu ihrer Hochzeit operierten. „Meszthread” dürfte mit einem relativ klaren Electro-Rhythmus das Dancefloor-kompatibelste Stück der EP sein, macht dabei mit seinem hypnotischen Sog aus Stimm-Samples dennoch keinerlei Kompromisse. Überhaupt sind Stimmen wohl das vereinende Element dieser Platte, so auch in der dunkel funkelnden Ambient-Miniatur „Tris”. Das erhabene „At The Bay” rundet die EP mit einem weiteren Ambient-Meisterwerk ab. Eine Platte wie ein dunkel-mysteriöser Planet, den es zu erkunden gilt. Tim Lorenz