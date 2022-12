Dezember 2022: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Bas Grossfeldt – WE ARE NOW (Prince Madonna)

Søren Siebel alias Bas Grossfeldt lebt in Köln als Künstler. Er erschafft Rauminstallationen und schwingt liquide zwischen Clubmacher, Labelbesitzer (SPA Records) und Musikproduktion. Der Nullerjahre-Deutsch-Rap- und 1970er-Can-Fan wurde mit dem Umbau des legendären Kölner-Stadtgarten-Kellers, dem Studio 672, das 2019 in Anlehnung an die Krautrock-Legende Liebezeit in „Jaki” umbenannt wurde, in den letzten vier Jahren zur überregionalen Nachtlebengröße. Im Jahr 2020 schaffte er mit seiner Veröffentlichung Lost in Sensation auf Juan Atkins’ Metroplex auch den Sprung nach Detroit.

Grossfeldts neues Album WE ARE NOW, das als Kassette erscheint, klingt metrisch nach DAW und elektroakustisch. Ein Stilmittel ist das leise aufgenommene Output-Signal, das – digital aufgeblasen – in sanftes Elektronikrauschen zerfließt („I AM BLUEISH”). Grossfeldt verwendet die Klassiker der 90s-Rave-Breakbeat-Deep-House-Soundästhetik und verhallt sie sphärisch-düster zwischen 140BPM, House- und Downtempo („I AM NEGATIVE SPACE”). Weißes Rauschen und softes übersteuertes Mikrofon-Kratzen drehen sich im Kreis („I AM CIRCLE”). Die Conga-Loops des Titeltracks klingen wie vorgestern. Das hat tatsächlich etwas Krautrockiges. Geil wäre es ohne die Mainstream-UK-Rave-Stabs und -Strings. Auf „I AM PYRAMID” geistert die Filter-Mumie nachts zu sehr durchs Breakbeat-Museum. Und „I AM NO” erinnert an die verspielte Kompakt-House-Schule der Neunziger. Die Titel lassen eine Nähe zu Mark Fishers Ghosts of My Life erahnen. Heilung oder weitere Ausbeutung? Das bleibt unklar. Mirko Hecktor