Floating Points – Someone Close (Ninja Tune)

„Someone Close” ist ein fantastischer neuer Track von Floating Points. Elektronisches Vogelzwitschern lässt den Tag hereinbrechen, dann durchkreuzen ein paar schräge Flächen das Soundbild und verwischen ihre Spuren. Das Teil kommt ganz beatlos daher und bietet sich als Mixmaterial ebenso an wie für Ambient unter Himmelszelten. Dazu veröffentlicht Sam Shepherd drei weitere Stücke aus dem Jahr 2022 auf Vinyl.

„Grammar” schwingt locker im 130er-Tempo im Hin und Her des 2-Step, bevor sich alles in eine Acid-Soße stürzt. „Vocoder” zerstaucht die Breakbeats, bis das ganze Klangbild granular erscheint. Durch das Zerstückeln und Zelebrieren von Stimm-Samples hält das Stück die Spannung hoch, es ist wie ein Comic-Strip. Noch mehr so „Problems”, in dem eine Gesangsstimme noch mehr durchmachen muss, und das über einem schnell getakteten „Funky Drummer”-Sample: Pitch, Vordergrund-Hintergrund, das ist im Vergleich schon 3D-Kino. Und so reizend. Christoph Braun