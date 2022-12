Die Platten der Woche mit Actress, Alexander Robotnick, Benedikt Frey, Chaos In The CBD und Robag Wruhme

Actress – Dummy Corporation (Ninja Tune)

Mit mittlerweile unverkennbarer Methodik und präziser Subtilität bringt Actress’ musikalische Texturenarbeit abermals meisterhaft poetische Irrfahrten hervor. Seine erste Soloveröffentlichung seit Karma & Desire heißt Dummy Corporation und steht ganz im Zeichen der idiosynkratischen Klangsignatur des Londoners. Vier originäre Musikstücke und zwei Edits verleihen der EP eine Spielzeit von fast 48 Minuten.

Ohne Umschweife geht’s im titelgebenden Opener über 18 Minuten lang hinab in nieselnde Leere, durch unzählige Schichten eines tiefen Klangnebels. Träumerisch und schwer umhüllen tiefe, dunkle Vorhänge, hinter denen Entsetzliches lauert – oder ist das bloß Einbildung? Sobald man sich auch nur leicht nähert, zieht sich alles zurück. Das Technoide verblasst in dieser starken, surrealistischen Atmosphäre zur hintergründigen, unwesentlichen Formgebung. Und auch die in der zweiten Tiefschlafphase des Tracks wesentlichen Bassarpeggios werden schnell in Schlummer gehüllt und können die bereits weit zurückliegende Realität nicht mehr einholen.

Mit ebenso magisch-verträumter Grundstimmung, aber etwas klassischer strukturiert setzt „Futur Spehr (Techno Version)” die unheimliche Reise in abgegrenzterem Rahmen fort. Wobei an den Rändern der sich vermengenden Texturen stets die reine Durchlässigkeit, der freie Fall lauert. In „Fragments of a Butterfly’s Face” gesellen sich beinahe klarsichtige Akzente hinzu. Der klangliche Gesamteindruck ist aber keineswegs eindimensional. Vielmehr klingt das nach schön-kaputtem Underground: knisternd, ausgedünnt-zersetzt, bröckelnd. In „Dream” wandelt sich der mäandernde Schlummer des Anfangs zu einem technoiden Klartraum. Statt diffusem Ausgeliefertsein darf man sich nun aktiv fallenlassen: stimulierend, schnell, hypnotisch. Am ehesten der Clubtrack der EP.

Mit Edits von „Fragments of a Butterfly’s Face” und „Dream” endet die EP, wobei vor allem der erste Edit interessante Variationen des Materials bringt. Als Ganzes nicht ganz rund, aber die einzelnen Stücke sind, wie vom Londoner Ausnahmeproduzenten gewohnt, von hoher Qualität und behutsamer Tiefe. Moritz Hoffmann