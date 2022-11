In Dortmund hat ein neuer Techno Club seine Eröffnung gefeiert. Der Stollen134 referiert mit seinem Namen und der Gestaltung des Clubs auf die Identität Dortmunds als ehemaliger Bergbaustadt. Der Eröffnung waren langwierige Bauarbeiten und Probleme mit dem Lärmschutz vorangegangen.

Der Ruhrpott kann sich derzeit über mehrere neue Clubs mit dezidiert im Techno- und House-Segment angesiedelter Musik freuen. Erst kürzlich hatte in Mönchengladbach das UG2 eröffnet. Mit Institutionen wie dem Goethebunker in Essen und dem Tresor Ableger Tresor West, ebenfalls in Dortmund, erlebt der nördliche Bereich des Ruhrpotts damit eine immer sichtbar werdende Renaissance in Sachen Techno-Kultur.