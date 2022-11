Mixe des Monats: November 2022

Kia invited by Agonis – 04 November 2022 (EOS Radio)

Streng genommen handelt es sich um zwei Mixe. Agonis hat für die Novemberausgabe seiner Residency beim Frankfurter EOS-Radio die australische DJ Kia als Gast eingeladen. So teilt sich der zweistündige Mix in zwei Hälften. Agonis, der den ersten Part übernimmt, ist ein Meister in der Inszenierung technoider Drone-, Downtempo- und Ambient-Trips. Krachen, Klappern, Blubbern, Rauschen, Echo, Hall – in diesem Soundtunnel wähnt man sich klanglich in einer 2022-Version von Stanley Kubricks Schlusssequenz aus 2001: Odyssee im Weltraum. Beat ist rar. Gibt er sich allerdings wie bei Mura Okas „Log in Oct 13” zu erkennen, fühlt es sich an, als hätte gerade ein Herz zu schlagen begonnen.

Kias Part ist – im Kontrast zu Agonis’ eher geistiger Inwendigkeit – Stimulanz körperlicher Ausdruckssehnsucht. Das sich vermeintlich widersprechende Konzept geht allerdings erstaunlich gut auf, denn Kia setzt Agonis’ Tonalität und Finesse, nunmehr allerdings tanzbar, sehr konzis fort. Keine Effekthascherei, auch hier ist das Wenige viel, nicht allerdings im Stil eines Minimal, sondern im Sinne einer krassen, eine Art Anmut erzeugenden Zerbrechlichkeit. Nathanael Stute