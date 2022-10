Die Platten der Woche mit Cinthie, Leo Anibaldi, Surgeons Girl und Yazzus

Cinthie – Light A Fire EP (Aus Music)

Mit sonnigen, über schwingendem Rhythmus schwebenden Akkorden eröffnet Cinthies „Light A Fire” ihre gleichnamige neue EP auf Aus Music – ein wohliger Feel-Good-Housetrack, perfekt geeignet für die lauen Morgen eines schwindenden Sommers. Der zweite Track dagegen, „Keeping Strong”, trägt mit energetischen Früh-Neunziger-Stabs tiefer in die Nacht hinein. Noch deeper dann das abschließende „Everything”. Warme Chords und eine analog-runde Kickdrum, die gleichzeitig die Bassline bildet, treiben in einen hypnotischen Sog, dem man sich nur zu gerne hingibt. Dazu epische Piano-Breaks, die vom verhallten „Everything that I need”-Vocal akzentuiert werden: Das ist wirklich alles, was man für den perfekten Housetrack benötigt. Konservativ? Sicherlich. Aber eben auch funktional like hell. Tim Lorenz