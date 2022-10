Die Platten der Woche mit Evigt Mörker, Fred P, Khidja, Shanti Celeste und Tammo Hesselink

Khidja – Something In The Water (Hivern Discs)

Khidja gelten eh schon nicht als Fließbandproduzenten. Zwischen 2011 und 2019 haben sie etwa ein Dutzend 12-Inches auf Labels wie Malka Tuti, Bahnsteig 23, [Emotional] Especial und Hivern Discs veröffentlicht. Doch seit ihrem DFA-Release In The Middle of the Night im Jahre 2019 ist es ruhig um die beiden Rumänen Andrei Rusu und Florentin Tudor geworden. Jetzt melden sie sich mit der 4-Track-EP (digital erweitert um zwei weitere Stücke), Something In The Water, auf John Talabots Hivern Discs zurück.

Das Warten hat sich gelohnt. Schon „The Future Has Disappeared”, der erste Track, scheint die elektronische Musik als Ganzes umarmen zu wollen und übernimmt Ideen von der Kosmischen Musik, dem Electro-Funk, flächigem Ambient, Acid House, Downtempo – die Aufzählung ist keineswegs vollständig. „Back to the Vid” hat mehr Tribal-Elemente, entführt auf verschlungene Pfade und erinnert an Arbeiten von Rapoon von Mitte der Neunziger oder auch an das, was Michel Banabila in den letzten Jahren veröffentlicht hat.

Azu Tiwaline steuert auf der B-Seite einen atmosphärisch-dichten, dubbigen Remix des Tracks bei. „Science of Ghosts” ist im Prinzip der formal stringenteste Track, der Moleküle ordentlich in Bewegung bringt. Bitte keine weiteren drei Jahre Wartezeit. Sebastian Hinz