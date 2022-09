Die Platten der Woche (KW36)

Okzharp – Outside The Ride (Hyperdub)

Okzharp hostet auf Hyperdub einen Crashkurs in Polyrhythmik. Outside The Ride sind sieben Tracks, die nicht nur am Trafalgar Square für Chaos zur Rushhour sorgen, sondern in jedem Club am Verstärkerturm zündeln. Kein Wunder, der südafrikanische Producer in London hat eine Footwork-Vergangenheit. Seine Guest-Mixes im BBC-Radio pusteten mehr Bass aus den Woofern, als die Queen zur Nachmittagsekstase erlaubt, aber: So klingt Durban in der City of London. So will Okzharp in Ecstasy-Erinnerung bleiben. Egal, welchen Track man durch die Rekordbox schleift.

Outside The Ride besteht aus breitbeinigen Bangern, die die Style-Polizei bei Hyperdub in ihren Kanon durchwinkt. Die Synths hooken sich in den Frontallappen, der Bass gräbt in der Magengrube. Man küsst Beton und liebt den Dude für den Funk, den er aus Minimalo-Melodien quetscht. Wie Okzharp komplizierte Kopfficker-Rhythmen so einfach klingen lassen kann, bleibt sein Ableton-Geheimnis. Wer einfach nur auf Futur Zwei im MP3-Format steht, holt sich den Hyperdub ins Wohnzimmer – oder reißt damit zur nächsten Klubnacht ab. Christoph Benkeser