Ian Pooley (Foto: Presse)

Nach dem ersten gemeinsamen Projekt Soulmakers von Mathias Kaden und Zoë Xenia ist es nicht frappierend, dass darauf nur kurze Zeit später ein brandneues folgt. Mit der Blackbird EP beweisen die beiden Musiker:innen erneut ihr harmonisches Zusammenspiel und holen für passende Track-Interpretationen des gleichnamigen Songs House-Veteran Ian Pooley an Bord.

Beide Produktionen sind, wie bereits erahnt, klassischem Deep House zuzuordnen, auch wenn das Intro des Originals etwas minimierter und düsterer in den Song hineinführt. Pooley setzt in seinem Dub Remix hingegen von Beginn an auf intensivierte Hi-Hats, Percussion-Lines und Claps. Zoë Xenias soulige Vocals entfernt er in seinem Dub Mix allerdings nicht vollständig, sondern reduziert sie, repetiert sie und flankiert sie von einem gerafften Echo-Widerhall. Erscheinen wird das anstehende Album bei Rekids.

Blackbird

A1 Blackbird feat. Zoë Xenia

A2 Blackbird feat. Zoë Xenia (Instrumental)

B1 Blackbird feat. Zoë Xenia (Ian Pooley’s Main Remix)

B2 Blackbird feat. Zoë Xenia (Ian Pooley’s Basic Dub)



VÖ: 15. Juli 2022

Format: Vinyl/ Digital